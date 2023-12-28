نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة توتنهام هوتسبير، مع نظيره فريق برايتون، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق توتنهام المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد فريق برايتون في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون عبر قناة beIN sports HD 2.

معلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورتس، أسندت مهمة التعليق الصوتي على مباراة توتنهام هوتسبير، ضد برايتون للمعلق المميز خالد الحدي.