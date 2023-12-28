نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ووست هام اليوم الخميس 28-12-2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق وست هام، مساء اليوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد، اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت مصر والحادية عشرة وربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

حيث يحتل المركز آرسنال في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري ومباشر عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم بث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد عبر قناة beIN Sports 2.