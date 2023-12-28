تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مع نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد، اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت مصر والحادية عشرة وربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

حيث يحتل المركز آرسنال في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة إيفرتون في البريميرليج

حراسة المرمي: دافيد رايا.

خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغاليش، زينشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، تروسارد، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، جيسوس، مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري ومباشر عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم بث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد عبر قناة beIN Sports 2.