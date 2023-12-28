نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فريق لاس بالماس يوم 4 يناير المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة أمام نظيره فريق لاس بالماس مساء يوم 4 يناير القادم في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يحتل فريق لاس بالماس المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة حقق الفوز أمام نظيره فريق ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية بالدوري الإسباني.

وسوف يتم نقل مباراة برشلونة أمام نظيره فريق لاس بالماس مساء يوم 4 يناير المقبل في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.