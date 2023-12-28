نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استعداداته لمواجهة نظيره فريق ريال مايوركا يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق ريال مدريد أمام نظيره فريق ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 45 نقطة، بينما يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق ريال مايوركا مساء يوم الأربعاء المقبل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.