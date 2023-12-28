موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره فريق جيرونا يوم الأربعاء المقبل في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق جيرونا في بطولة الدوري الإسباني على ملعب الفريق الأخير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 38 نقطة، بينما يحتل فريق جيرونا المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

وسيتم نقل مباراة فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق جيرونا مساء يوم الأربعاء القادم في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.