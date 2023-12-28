نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وست هام المتوقع لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد مواجهة هامة أمام نظيره فريق أرسنال مساء اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل وست هام المتوقع لمواجهة آرسنال

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق وست هام الكروي الأول على التشكيل الآتي لمواجهة نظيره فريق آرسنال:

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: أكرد، زوما، إيمرسون، كوفال.

خط الوسط: ألفاريز، براوس، سوتشيك، باكويتا.

خط الهجوم: قدوس، بوين

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد ضيفًا على نظيره فريق أرسنال مساء اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.