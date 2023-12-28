نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي، لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.
موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد
وستقام أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد مساء اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتنطلق ضربة البداية عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال ووست هام يونايتد
ويمكنكم مشاهدة ومتابعة أحداث مباراة أرسنال ووست هام يونايتد عبر مجموعة القنوات المفتوحة الناقلة الآتية:
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902