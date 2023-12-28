نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر؟ ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة عن ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البطولة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

برايتون ضد توتنهام.. عند تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أرسنال ضد وست هام يونايتد.. عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، وفيما يلي باقي ترتيب البريميرليج:

1- ليفربول: 42 نقطة.

2- آرسنال: 40 نقطة.

3- أستون فيلا: 39 نقطة.

4- مانشستر سيتي: 37 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير: 36 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 31 نقطة.

7- وست هام يونايتد: 30 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

9- برايتون: 27 نقطة.

10- تشيلسي: 25 نقطة.

11- وولفرهامبتون: 25 نقطة.

12- بورنموث: 25 نقطة.

13- فولهام: 21 نقطة.

14- برينتفورد: 19 نقطة.

15- كريستال بالاس: 18 نقطة.

16- نوتنجهام فورست: 17 نقطة.

17- إيفرتون: 16 نقطة.

18- لوتون تاون: 15 نقطة.

19- بيرنلي: 11 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 9 نقاط.