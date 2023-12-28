نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف مفاجأة عن ضم عمر كمال عبدالواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن عمر كمال عبد الواحد نجم فريق مودرن فيوتشر مكسب كبير لأي فريق في حال التعاقد معه.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر برنامج" البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" لم نتفاوض مع عمر كمال عبد الواحد للتعاقد معه من نادي مودرن فيوتشر وكل ما يقال في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق ".



وتابع:" مع بداية شهر يناير سيتم دراسة احتياجات الجهاز الفني لفريق الزمالك والصفقات المطلوب التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ".