نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي ينتظر عرضا قطريا لرحيل نجمه وهذا موقف كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ينتظر عرض من أجل رحيل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، المالي إليو ديانج.



وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "النادي الأهلي ينتظر وجود عرض رسمي من الدوري القطري من أجل رحيل اللاعب المالي إليو ديانج عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات اشلتوية المقبلة".

وأوضح: "المدير الفني السويسري مارسيل كولر أكد لإدارة الأهلي موافقته على رحيل ديانج، إدارة القلعة الحمراء ترغب في بيع اللاعب بـ 5 مليون دولار".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد.