نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى حول راتب مدرب الزمالك الجديد الأجنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، مفاجأة حول المدرب الأجنبي الجديد، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك كشف القيمة المالية للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، لخلافة معتمد جمال في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".





وأضاف: "المصدر أكد إن إدارة النادي حددت مليون و100 ألف دولار للتعاقد مع أي مدير فني أجنبي، وشدد على رغبة المسؤولين في حسم الأمر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

جدير بالذكر يقود الفريق الكروي الأول للزمالك خلال الفترة الجارية، المدير الفني معتمد جمال، بعدما تم إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.