الرياضة

موقف الزمالك من العرض السعودي المقدم لنجمه

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من رحيل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمد عواد.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" "الزمالك يرفض كافة العروض السعودية من أجل ضم محمد عواد ويتمسك بخدمات اللاعب خلال الفترة القادمة". 


 
وأوضح: "مصدر داخل الزمالك أكد على رفض الإدارة مناقشة أي عروض مقدمة من الخارج بشأن الحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك".
 
وأتم: "مسؤولو الزمالك أبلغوا اللاعب بتمسكهم بخدماته ورفض رحيله في يناير المقبل وذلك بعدما تلقى عواد عروضًا من الدوري السعودي، كونه من أهم عناصر الفريق الأساسية في الوقت الراهن".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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