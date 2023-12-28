نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزمالك من العرض السعودي المقدم لنجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من رحيل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، محمد عواد.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" "الزمالك يرفض كافة العروض السعودية من أجل ضم محمد عواد ويتمسك بخدمات اللاعب خلال الفترة القادمة".





وأوضح: "مصدر داخل الزمالك أكد على رفض الإدارة مناقشة أي عروض مقدمة من الخارج بشأن الحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك".



وأتم: "مسؤولو الزمالك أبلغوا اللاعب بتمسكهم بخدماته ورفض رحيله في يناير المقبل وذلك بعدما تلقى عواد عروضًا من الدوري السعودي، كونه من أهم عناصر الفريق الأساسية في الوقت الراهن".