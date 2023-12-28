نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 30 مليون جنيه تُقرب الزمالك من التعاقد مع صفقة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود صابر لاعب بيراميدز المعار لفريق زد، كان من ابرز اللاعبين مع منتخب مصر الأوليمبي، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الناديين والانتقال لنادي الزمالك.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "زد رحب بقطع اعارة محمود صابر في يناير، خصوصا ان مجدي عبدالعاطي لا يعتمد عليه بشكل اساسي، وكذلك بيراميدز رحب بامكانية بيعه أو اعارته".

وأضاف: "محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، يريد معاملته بنفس طريقة فتوح، وهو تجديد عقده مع الاعتذار لجماهير النادي، ولا يرغب في الرحيل خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "هناك أحاديث عن رغبة عمر كمال عبدالواحد في الحصول على 30 مليون جنيه منحة تعاقد في مقابل الموافقة على انضمامه لنادي الزمالك، خصوصا أنه سيكون انتصار للنادي في الصفقة وسط أحاديث عن انتقاله للأهلي".