نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الإثنين المقبل 1-1-2024 على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، وذلك في إطار الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل في ستة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة ثماني مباريات.

موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد مساء الإثنين المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.