نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيع 75% من تذاكر نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي، أنه تم بيع 75% من تذاكر مباراة الأهلي وفيوتشر، من سعة الاستاد التي تصل لـ30 ألف مشجع، وعادة يكون يوم المباراة الطلب كثير، متمنيا أن تخرج المباراة بصورة جيدة فنيا وإعلاميا وتنظيميا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة ETC: "لدينا تعاقد مع الشركة المتحدة والاتحاد المصري باستضافة السوبر لمدة 4 سنوات، بدءًا من النسخة الحالية، وسبق ونستضيف العديد من البطولات، استضفنا 179 فاعلية رياضية منهم، منهم بطولات عالمية ودولية كبرى".

وأضاف: "السوبر المصري لديه أهمية كبيرة بالنسبة لنا في استضافته، ونريد استمرارية البطولة وسنعمل على تطويره بشكل مستمر، وتحقيق مكاسب تسويقية تعود بالربح على الجميع، وكل الأندية الموجودة التي تشارك في البطولة تشعر بأهميتها".

وأكمل: "والأهلي والزمالك لديهم شعبية كبيرة، والمباراة بينهم هي أشهر وأقدم "كلاسيكو عربي"، ولديهم جماهير كبيرة في مصر والامارات، وبالطبع وجود الفريقين في أي بطولة يمنحها شعبية طاغية خصوصا في الإمارات".