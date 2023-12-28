نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره شيفيلد يونايتد بعد غد السبت 30 ديسمبر 2023 على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزن، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات، فيما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة أربعة عشر مباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بعد غد السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد بعد غد السبت، عبر قنواتها.