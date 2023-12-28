الرياضة

صباح الكورة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل ومفاجآة في مدرب الزمالك الجديد وترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نجم يقترب من الرحيل ومفاجآة في مدرب الزمالك الجديد وترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 28-12-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي: 

نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المالي أليو ديانج قد يرحل عن النادي الأهلي إلى قطر خلال الميركاتو الشتوي القادم، خصوصا بعدما بدأ الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر يعتمد على أحمد نبيل كوكا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "من الوارد رحيل ديانج بنسبة كبيرة عن الأهلي، في ظل تألق كوكا مؤخرا، وكولر أصبح يعتمد عليه، بينما ابتعد ديانج تماما عن المشاركة في المباريات".

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كولر يتراجع عن ضم مدافع جديد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي كان يدرس ضم مدافع في شهر يناير، لكنه قرر تأجيل ضم المدافع إلى نهاية الموسم الجاري، مبديا تمسكه بوجود محمود متولي، وأيضا امكانية الاعتماد على معتز محمد المدافع الشاب.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كولر حذر اللاعبين من مواجهة مودرن فيوتشر، وأنها ستكون صعبة للغاية، وأن التتويج باللقب لن يكون سهلا، خصوصا بعد المستوى المميز الذي قدمه المنافس أمام بيراميدز في المباراة السابقة".

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30 مليون جنيه تُقرب الزمالك من التعاقد مع صفقة الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود صابر لاعب بيراميدز المعار لفريق زد، كان من ابرز اللاعبين مع منتخب مصر الأوليمبي، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الناديين والانتقال لنادي الزمالك.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "زد رحب بقطع اعارة محمود صابر في يناير، خصوصا ان مجدي عبدالعاطي لا يعتمد عليه بشكل اساسي، وكذلك بيراميدز رحب بامكانية بيعه أو اعارته".

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من يتصدر؟ ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

يتساءل قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة عن ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البطولة.

برايتون ضد توتنهام.. عند تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أرسنال ضد وست هام يونايتد.. عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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