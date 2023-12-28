نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف موقف قيد صفقة الأهلي المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف قيد وسام أبو علي في حالة تعاقد الأهلي معه في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد أحمد شوبير قي تصريحات أذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على أذاعة "أون سبورت أف أم":"في حالة تعاقد النادي الأهلي مع وسام أبو علي سيتم قيده كالاعب محلي وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم لإنه يحمل الجنسية الفلسطينية".

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب التعاقد مع مهاجم جديد في الانتقالات الشتوية القادمة.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.



يسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على مودرن فيوتشر والتتويج باللقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس السوبر المصري للأبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.