نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتفاق والحزم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي الحزم السعودي ضيفا على نظيره الاتفاق، في مباراة تجمعهم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

ويعانى الحزم من صراع النتائج السلبية، حيث يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، جمعهم من فوزين و6 تعادلات، بينما تلقى الهزيمة في عشرة مباريات.

بينما الاتفاق أسعد حالا بعد التواجد في المركز التاسع، برصيد 24 نقطة، جمعهم من الفوز في 6 مباريات والتعادل والهزيمة في مثلهم.

ويسعى الفريقين وخاصة الحزم في تحقيق فوز يؤهله للخروج من دوامة الهبوط التي احاطت به منذ بداية الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتفاق والحزم في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الحزم والاتفاق في دوري روشن، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام مباراة الفريقين والتي يسعى فيها الاتفاق من أجل استغلال عامل الارض والجمهور.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والحزم في الدوري السعودي

وتنقل مباراة الاتفاق والحزم عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمسابقة دوري روشن.