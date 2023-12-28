معلق مباراة الاتفاق والحزم في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يحل نادي الحزم السعودي ضيفا على نظيره الاتفاق، في مباراة تجمعهم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري السعودي "دوري روشن".

ويعانى الحزم من صراع النتائج السلبية، حيث يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، جمعهم من فوزين و6 تعادلات، بينما تلقى الهزيمة في عشرة مباريات.

بينما الاتفاق أسعد حالا بعد التواجد في المركز التاسع، برصيد 24 نقطة، جمعهم من الفوز في 6 مباريات والتعادل والهزيمة في مثلهم.

ويسعى الفريقين وخاصة الحزم في تحقيق فوز يؤهله للخروج من دوامة الهبوط التي احاطت به منذ بداية الدوري السعودي.

معلق مباراة الاتفاق والحزم في الدوري السعودي

ويتواجد على اللقاء لقناة SSC Extra 1 المشفرة بتقنية ال HD المعلق عبد الله الحربي.

أما على قناة SSC Extra 1 المفتوحة فسيعلق على اللقاء المعلق عبد الإله العمرى.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والحزم في الدوري السعودي

وتنقل مباراة الاتفاق والحزم عبر مجموعة قنوات SSC

السعودية وتحديدا SSC Extra 1 الناقل الحصري والوحيد لمسابقة دوري روشن