نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد حمدالله.. قائمة المغرب في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس التي تستعد لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها الشهر المقبل في كوت ديفوار. ولم يستدعى المدرب الوطني مهاجم اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله، فيما ضم محمد الشيبي ظهير أيمن نادي بيراميدز المصري. قائمة المغرب للبطولة الإفريقية جاءت كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – المهدي بنعبيد. خط الدفاع أشرف حكيمي – عبد الكبير عبقار – نايف أكرد - غانم سايس - يونس عبد الحميد - نصير مزراوي – يحيى عطية الله - رياض شادي - محمد الشيبي. خط الوسط: سليم املاح - أمير رشادرسون - أسامة العزوزي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي - بلال الخنوس – أمين حارث - إسماعيل صيباري. الهجوم: حكيم زياش – طارق تيسودالي - أيوب الكعبي – عبد الصمد الزلزولي – أمين عدلي – يوسف النصيري – سفيان بوفال.