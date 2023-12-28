نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضم معلول واستبعاد ثنائي الزمالك.. قائمة تونس في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، عن قائمة نسور قرطاج التي تستعد لخوض بطولة أمم إفريقيا الشهر المقبل في كوت ديفوار.

ولم تشهد قائمة تونس تواجد ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الجزائري، فيما شهدت القائمة تواجد علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي.

كما استبعد المدرب جلال القادري لاعب مانشستر يونايتد حنبعل المجبري بطلب من اللاعب نفسه نظرا لظرف خاص جدا له مع فريقه مانشستر يونايتد يحدد مستقبله الكروي.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الخامسة إلى جوار كل من: مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا، وتستضيف كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.



وجاءت قائمة منتخب تونس للبطولة الإفريقية كالتالي:

حراس المرمى:البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجلاصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريدة - علي معلول.

خط الوسط :حسام تقا - حمزة رفيعة - انيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - الياس السخيري - محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس و إلياس العاشوري.