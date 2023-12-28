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أحمد جودة - القاهرة - قال جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس، إنه يتطلع لتشريف الكرة التونسية في بطولة أمم إفريقيا 2023 التي ستنطلق الشهر المقبل في كوت ديفوار.

جلال القادري يوضح سبب استبعاد حنبعل من قائمة منتخب تونس

ويقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وأضاف القادري في المؤتمر الصحفي لإعلان قائمة نسور قرطاج لخوض البطولة الإفريقية:"بطولة إفريقيا ثاني أهم شيء بعد المشاركة في كأس العالم".

وتابع:"نريد تشريف الكرة التونسية في بطولة أمم إفريقيا، ونسعى للظهور بشكل مميز فيها".

وواصل:"سنواجه موريتانيا والرأس الأخضر وديًا ويوم 12 سنتوجه إلى كوت ديفوار".

وأردف:"مجبري أخبرني بإنه في وضعية صعبة مع النادي ولا يرى نفسه جاهز للبطولة".

وأوضح:"هذه البطولة مثل الحرب نريد الدفاع عن بلادنا ونريد لاعبين جاهزين".

وأكمل:"حنبعل لم يريد المشاركة معنا بسبب ظروف تتعلق بمستقبله مع ناديه".