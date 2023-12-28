نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المغرب: سنقاتل لفك العقدة في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، على أن فريقه سيخوض لقاء وحيد قبل خوض مباريات بطولة أمم إفريقيا 2023 التي ستنطلق الشهر المقبل في كوت ديفوار.

الركراكي قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب إعلان قائمة منتخب المغرب التي ستخوض غمار البطولة:"سنخوض مباراة ودية وحيدة قبل دور المجموعات أمام منتخب غامبيا يوم 7 يناير بمدينة الرباط".

وأضاف:"علينا أن نخوض غمار البطولة بكامل الثقة من أجل فك العقدة وتحقيق اللقب الـ2 قاريا".

وتابع:"الظهير محمد الشيبي يعوض أيوب العملود الذي أصيب خلال المباراة الأخيرة لفريقه الوداد".

وزاد:"نحن نلعب ضد أفضل اللاعبين في العالم على الرغم من إننا نخسر المباريات".

وأشار:" يمكنني الذهاب واللعب ضد المنتخبات يحتلون تصنيف الخمسين في الفيفا ثم اقول إننا لا نخسر".

الجدير بالذكر أن الركراكي استبعد عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي من قائمة أسود الأطلس للبطولة فيما ضم محمد الشيبي لاعب بيراميدز.