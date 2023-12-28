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أحمد جودة - القاهرة - أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري للأبطال

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في مباراة سوبر الأبطال.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - احمدالقرموطي- محمد كناريا - احمد ياسر ريان - مروان عثمان.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة ببراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها في الثالثة عصرًا على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي