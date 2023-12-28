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أحمد جودة - القاهرة - كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

"قبل انطلاقها بـ ساعات".. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، يرغب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معرفة كافة تفاصيل مباراته ضد مودرن فيوتشر التي تقام اليوم في بطولة كأس السوبر المصري 2023.

يتصدر المشهد الرياضي في مصر حاليًا بطولة كأس السوبر المصري "للأبطال"، ويزيد البحث عليها في محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وتشعل مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

"قبل انطلاقها بـ ساعات".. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

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"قبل انطلاقها بـ ساعات".. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

في هذا السياق، يحرص دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في كأس السوبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مودرن فيوتشر مساء الخير الخميس، في إطار مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال 2023 في نسخته الأولى من 4 فرق.

ويحتضن ملعب ستاد محمد بن زايد في أبوظبي الإماراتية المباراة بين الأهلي ومودرن فيوتشر، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن فيوتشر

إلتقى النادي الأهلي ضد مودرن فيوتشر من قبل في 4 مواجهات ماضية الموسمين الماضيين، نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز بلقاء وحيد برباعية نظيفة تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، بينما خيم التعادل 3 لقاءات آخرين.

"قبل انطلاقها بـ ساعات".. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

كيف تأهل الأهلي ومودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري؟

وكان تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري المكونة من 4 فرق، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد عن طريق إمام عاشور في الدقائق الأخيرة+90.

بينما تأهل فيوتشر بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره بيراميدز، في مباراة مثيرة شهدت تسديد 34 ركلة جزاء لصالح الفريقين وانتهت بنتيجة 14-13 عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

حكام مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تحت قيادة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، وجاء كالتالي:-

حكم ساحة: محمد عادل.

حكم مساعد أول: محمود أبو الرجال.

حكم مساعد ثاني: أحمد حسام طه.

حكم رابع: محمد معروف.

حكم احتياطي: أحمد توفيق طلب.

حكم الفيديو ' محمود عاشور.

حكم مساعد فيديو: يوسف البساطي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مودرن فيوتشر بكأس السوبر

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع ضد الأهلي بكأس السوبر

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، علي الفيل، محمد عبدالسلام، باسم علي

خط الوسط: محمد محمود، غنام محمد، محمد صادق

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي، مروان محسن، درامي كيجالي.

"قبل انطلاقها بـ ساعات".. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن فيوتشر بنهائي كأس السوبر

وسوف تنتقل أحداث مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، الحاصلة على حقوق بث المباريات، تحديدًا قناة on time sports 1، ويتولى مهمة التعليق على المباراة محمد الشاذلي.

وتذاع أيضًا أحداث المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، تحديدًا AD Sports HD 1، ويتولى مهمة التعليق الثنائي بلال علام وعامر عبدالله على مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر.