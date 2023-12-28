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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريجوبرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون، قائمة الأسود استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار الشهر المقبل.

ولم تشهد قائمة الكاميرون تواجد تشوبو موتينج مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال وجامبيا وغينيا.

استبعاد نجم البايرن.. قائمة الكاميرون في أمم إفريقيا

وضمت قائمة الكاميرون كلًا من:-

حراسة المرمى: أندريه أونانا، ديفيز إيباسي، فابريس أوندوا، سيمون نجاباندوتنبو.

الدفاع: كريستوفر ووه، جونيور تشامدو، نوهو تولو، دارلين يونجوا، عمر جونزليس، هارولد موكوندي، جان تشارليز كاستيليتو، مالكوم بوكيلي، إنزو تشاتو.

الوسط: يفان نيو، أوليفر كيمين، أوليفر نتشام، فرانك إنجويسا، ويلفرد دوالا، بنجامين إليوت، ليونيل أتيبا.

الهجوم: كلينتون نجي، كارل توكو إيكامبي، جورج كيفن نكودو، فينسنت أبو بكر، فاريس مومباجنا، فرنسوا موجهي، فرانك ماجري.