نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يفاضل بين 3 عروض للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفاضل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين 3 عروض محلية من أجل الرحيل عن صفوف ملعب التتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخرج صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منذ عودته من الإعارة، خاصةً أنه لم يظهر بمستوى مميز.

ويمتلك صلاح محسن في الوقت الحالي، ثلاث عروض للرحيل من مودرن فيوتشر وسموحة وفاركو، في ظل خروج اللاعب من حسابات المدير الفني.

نجم الأهلي يفاضل بين 3 عروض للرحيل

ومن المقرر أن يحسم اللاعب، موقفه من الرحيل عقب نهاية مشوار الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، والتي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر، في نهائي السوبر المصري.

وحقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، فوز صعب ضد سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد في نصف نهائي السوبر المصري بالمباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره مودرن فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز على الميدالية البرونزية.

