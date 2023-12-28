نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد- دوت الخليج الرياضي يكشف حقيقة مفاوضات فاركو مع التوأم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشرت العديد من الأنباء مؤخرا عن اقتراب مسؤولو نادي فاركو، من إقالة المدير الفني لفريق كرة القدم "خالد جلال"، بعد النتائج السلبية التي جعلت الفريق يتزيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وتداولت منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعض الأسماء القريبة التي قد تكون خلفا لخالد جلال في الفترة القادمة، حال الاستقرار على رحيل المدير الفني للفريق.

- ابراهيم حسن يكشف حقيقة مفاوضات فاركو

وكان التؤام حسام وإبراهيم حسن، أحد المرشحين بقوة في الفترة الأخيرة على طاولة إدارة نادي فاركو، بجانب المخضرم حلمي طولان.

واختص ابراهيم حسن موقع "دوت الخليج الرياضي"، لتوضيح حقيقة ما يتم نشره على منصات السوشيال ميديا من اقتراب توليه قيادة الفريق خلفا لخالد جلال قائلا:" حتى الآن لن تجرى أي مفاوضات لتولي قيادة نادي فاركو في الموسم الحالي".



- ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة العاشرة

1- زد إف سي 19 نقطة

2- بيراميدز 17 نقطة

3- إنبي 16 نقطة

4- سموحة 16 نقطة

5- الاتحاد السكندري 15 نقطة

6- المصري البورسعيدي 15 نقطة

7- الأهلي 14 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

9- طلائع الجيش 14 نقطة

10- الجونة 13 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- المقاولون العرب 7 نقاط

15- الإسماعيلي 7 نقاط

16- الداخلية 7 نقاط

17- البنك الأهلي 6 نقاط

18- فاركو 5 نقاط.

