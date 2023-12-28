نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الرياض وضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك مع نظيره فريق الرياض اليوم الخميس الموافق 28/12/2023 بستاد الأمير فيصل بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.



موعد مباراة الرياض وضمك



وتنطلق صافرة بداية مباراة الرياض وضمك مساء الخميس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت السعودية والدوحة.



ترتيب الرياض وضمك



ويحتل الرياض المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و4 تعادلات وخسر 10 نقاط بينما يأتي نظيره ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة حيث فاز خلال 8 مباريات وتعادل بستة وهزم بأربعة.



القنوات الناقلة لمباراة الرياض وضمك



تردد قناة ssc 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.



تشكيل ضمك أمام الرياض



حراسة المرمى: المحاسنة

خط الدفاع: سلطان، فاروق، عبد القادر، ضاري.

خط الوسط: دوماجوج، طارق حامد، نيكولاي.

خط الهجوم: الزين، عبد العزيز، جورج.

