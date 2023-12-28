نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره وست هام يونايتد مساء اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري على ملعب "الإمارات" في الجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

ويحتل آرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في اثنتي عشرة مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل فريق وست هام المركز السابع برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ست مباريات.

موعد مباراة آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال ووست هام يونايتد اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد وست هام يونايتد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.