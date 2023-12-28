عاجل.. حقيقة تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق سيريس السويدي، للحصول على خدماته بالميركاتو الشتوي.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع وسام أبو علي

وأكدت صحيفة "بي تي السويدية"، أن مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قدموا عرض رسمي للحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي، من أجل ضمه لصفوف الفريق، خلال يناير المقبل

وتابعت: "هناك عرضًا رسميًا من النادي الأهلي، وصل لنادي سيريس السويدي، من أجل الحصول على خدمات وسام أبو علي لاعب الفريق، مقابل دفع مبلغ 10 ملايين كرونة سويدي، بمنتصف الموسم الجاري".

وأضافت: "هناك اهتمام من جانب أكثر من نادي بالحصول على خدمات اللاعب الفلسطيني، ولكن تم رفض العرض الأول من جانب القلعة الحمراء، وسيقدم النادي عرض جديد من أحل الحصول على خدمات اللاعب نهائيا في يناير المقبل".

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب يتواجد بالفعل ضمن اهتمامات النادي الأهلي للحصول على توقيعه، ولكن لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن.

وتابع: "ملف التعاقد مع اللاعب تبقى محل دراسة وتقييم في الوقت الحالي وهناك اهتمام بالفعل باللاعب لتدعيم هجوم الأهلي في ميركاتو يناير المقبل".