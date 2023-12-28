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أحمد جودة - القاهرة - استأنف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية عصر اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني، استعدادًا للفترة المقبلة.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للفترة المقبلة

يأتي ذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،

ورفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 10 نقاط.

2- أبو سليم الليبي 6 نقاط

3- ساجرادا الأنجولي 4 نقاط

4- سوار الغيني 0 نقاط.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.