نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ضمك الرسمي أمام الرياض في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كوزمين كونترا مدرب الفريق الأول بكرة القدم بنادي ضمك عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الرياض بعد قليل بستاد الأمير فيصل بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة ضمك والرياض

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرياض وضمك مساء الخميس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت السعودية والدوحة.

تشكيل ضمك أمام الرياض

حراسة المرمى: محاسنة.

خط الدفاع: فاروق، عبد القادر، ضاري، مكين.

خط الوسط: طارق حامد، سنوسي، انتوليتش.

خط الهجوم: أحمد الزين، عبد العزيز، ستانشيو.

ترتيب ضمك والرياض

ويحتل الرياض المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و4 تعادلات وخسر 10 نقاط بينما يأتي نظيره ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة حيث فاز خلال 8 مباريات وتعادل بستة وهزم بأربعة.