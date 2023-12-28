كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر بنهائي السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية قبل التوجه إلى ملعب محمد بن زايد، وذلك للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية، وكذلك إسداء التعليمات للاعبين لتنفيذها خلال المباراة.

وتقام مباراة الأهلي أمام مودرن فيوتشر في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط غياب عنصرين أساسيين في تشكيلته وهما محمد الشناوي حارس المرمى، وياسر إبراهيم قلب الدفاع.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لمباراة اليوم أمام مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

وكان النادي الأهلي قد بلغ الدور النهائي لكأس السوبر المصري بعدما حقق الفوز في مباراته السابقة أمام سيراميكا كليوباترا بهدف في الوقت بدل الضائع.

فيما يلعب مودرن فيوتشر اللقاء بعدما عبر نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي بعد ماراثوت ركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.