نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة أسوان ورايه في دوري المحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة فريق أسوان ونظيره رايه بالتعادل السلبي في الجولة الرابعة عشر لبطولة دوري المحترفين
خاض فريق أسوان المباراة بتشكيل مكون من
في حراسة المرمي: مسعد عوض
خط الدفاع: أحمد أيمن، صابر الشيمي، إسلام جمال، علي فتحي
خط الوسط: إبراهيم البهنسي، مصطفى عبدالرسول، محمود صلاح، محمد مرسي
خط الهجوم: حسام عرفات،مودي سيساي
بينما تشكيل رايه كان مكون من
في حراسة المرمي: حسام حبسو
خط الدفاع: أبوبكر سيلا، أسامة امبابي، عمرو جمعة، أحمد مصطفي
خط الوسط: أحمد عادل، رامز زيدان، أحمد عبدالرحمن، خالد عبدالرزاق
خط الهجوم: كريم رأفت، محمد عادل
التعادل يضيف نقطة لكل منهما ويرتفع رصيد أسوان إلي 15 نقطة ورايه 19 نقطة
ادار تحكيم اللقاء الحكم " إبراهيم محجوب وعاونه كلًا من: "أسامة هشام، محمد خالد، محمد الشناوي