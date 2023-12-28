الرياضة

نتيجة مباراة أسوان ورايه في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة فريق أسوان ونظيره رايه بالتعادل السلبي في الجولة الرابعة عشر لبطولة دوري المحترفين

 

خاض فريق أسوان المباراة بتشكيل مكون من

 

 


في حراسة المرمي: مسعد عوض

خط الدفاع: أحمد أيمن، صابر الشيمي، إسلام جمال، علي فتحي

خط الوسط: إبراهيم البهنسي، مصطفى عبدالرسول، محمود صلاح، محمد مرسي

خط الهجوم: حسام عرفات،مودي سيساي

 

 

بينما تشكيل رايه كان مكون من

 

في حراسة المرمي: حسام حبسو
خط الدفاع: أبوبكر سيلا، أسامة امبابي، عمرو جمعة، أحمد مصطفي

خط الوسط: أحمد عادل، رامز زيدان، أحمد عبدالرحمن، خالد عبدالرزاق


خط الهجوم: كريم رأفت، محمد عادل

 

التعادل يضيف نقطة لكل منهما ويرتفع رصيد أسوان إلي 15 نقطة ورايه 19 نقطة

 

ادار تحكيم اللقاء الحكم " إبراهيم محجوب وعاونه كلًا من: "أسامة هشام، محمد خالد، محمد الشناوي

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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