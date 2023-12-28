نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة أسوان ورايه في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة فريق أسوان ونظيره رايه بالتعادل السلبي في الجولة الرابعة عشر لبطولة دوري المحترفين

خاض فريق أسوان المباراة بتشكيل مكون من



في حراسة المرمي: مسعد عوض

خط الدفاع: أحمد أيمن، صابر الشيمي، إسلام جمال، علي فتحي

خط الوسط: إبراهيم البهنسي، مصطفى عبدالرسول، محمود صلاح، محمد مرسي

خط الهجوم: حسام عرفات،مودي سيساي

بينما تشكيل رايه كان مكون من

في حراسة المرمي: حسام حبسو

خط الدفاع: أبوبكر سيلا، أسامة امبابي، عمرو جمعة، أحمد مصطفي

خط الوسط: أحمد عادل، رامز زيدان، أحمد عبدالرحمن، خالد عبدالرزاق



خط الهجوم: كريم رأفت، محمد عادل

التعادل يضيف نقطة لكل منهما ويرتفع رصيد أسوان إلي 15 نقطة ورايه 19 نقطة

ادار تحكيم اللقاء الحكم " إبراهيم محجوب وعاونه كلًا من: "أسامة هشام، محمد خالد، محمد الشناوي