أحمد جودة - القاهرة - فوز النجوم والقناة وتعادل اسوان مع راية بدورى المحترفين

اسفرت نتائج مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة ال14 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين عن..



- فوز فريق القناة على فريق مصر للمقاصة بهدف دون رد سجله مدافع مصر للمقاصة في مرماه في الشوط الثاني.



- حقق فريق النجوم مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق ابو قير للاسمده بهدفين نظيفين سجلهما محمد سيد جولدى في الشوط الأول واضاف زياد محمد الهدف الثاني، وطرد الحكم طاهر ايمن سليمان حكم المباراة حارس مرمى ابو قير للاسمده احمد السعدني.



- تعادل فريق راية مع فريق اسوان سلبيًا