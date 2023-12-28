نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يحصد برونزية كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في ضربات الجزاء الترجيحية بخمسة أهداف مقابل أربعة.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس السوبر المصري.

أحداث مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

افتتح التسجيل لمصلحة نادي سيراميكا كليوباترا اللاعب أحمد قندوسي في الدقيقة 70 من الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد شكري.

ثم أضاف مصطفى فتحي هدف التعادل هدف التعادل لمصلحة بيراميدز في الدقيقة 78 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من عبدالله السعيد، ليحسم الفريق السماوي المباراة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة سيراميكا

والتقى بيراميدز مع نظيره سيراميكا كليوباترا على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في إطار لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي