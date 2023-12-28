عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مودرن فيوتشر.

ويلتقي الأهلي نظيره مودرن فيوتشر في السابعة من مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فيوتشر

ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط غياب عنصرين أساسيين في تشكيلته وهما محمد الشناوي حارس المرمى، وياسر إبراهيم قلب الدفاع.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة اليوم أمام مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

وكان النادي الأهلي قد بلغ الدور النهائي لكأس السوبر المصري بعدما حقق الفوز في مباراته السابقة أمام سيراميكا كليوباترا بهدف في الوقت بدل الضائع.

فيما يلعب مودرن فيوتشر اللقاء بعدما عبر نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي بعد ماراثوت ركلات الترجيح عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.