أول تعليق من باتشيكو بعد حصد بيراميدز برونزية كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، على فوز فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري.

أول تعليق من باتشيكو بعد حصد بيراميدز برونزية كأس السوبر

وقال في تصريحات بعد المباراة:"أبارك للاعبين على المركز الثالث والفوز في مباراة اليوم، خضنا البطولة من اجل اللقب ولكن في المباراة الأولى لم تكن ركلات الترجيح معنا".

وأضاف:"الفريق خاض العديد من المباريات الهامة خلال ٥ أشهر وهو ما تسبب في حالة من الضغط عليهم".

وتابع:"البدلاء قدموا أوراق اعتمادهم في مباراة اليوم، وسنبدأ في الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة".

وفاز بيراميدز مساء اليوم بالمركز الثالث في كأس السوبر المصري عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا ٥-٤ بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.