انت الأن تتابع خبر صفقات الأهلي الجديدة.. مهاجم فلسطيني على حساب موديست في القلعة الحمراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوية في يناير، بدأ الحديث عن صفقات الأهلي الجديدة، خاصة صفقة ضم مهاجم جديد يقود الخط الأمامي في الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد ضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست في الانتقالات الصيفية الماضية، لكن مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في داخل القلعة الحمراء.

الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، كشف عن وجود مفاوضات مع مهاجم فلسطيني يلعب في الدوري السويدي، ليكون ضمن صفقات الأهلي الجديدة في يناير المقبل.

وكتب عبد الجواد: عبر حسابه بموقع فيسبوك: “هدية الكريسماس للأهلاوية، مهاجم فلسطيني وسام أبو علي يطرد موديست من جدران القلعة الحمراء”.

صفقات الأهلي الجديدة.. من هو وسام أبو علي

وكانت صحيفة “بي تي السويدية”، قد أفادت أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم وسام أبو علي مقابل 10 ملايين كرونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بشكل رسمي للقلعة الحمراء.

وسام أبو علي يبلغ من العمر 24 عاماً ويلعب في نادي سيريوس السويدي، بعد انضمامه خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2023 مقابل 400 ألف يورو.

بدأ المهاجم الفلسطيني المرشح أن يكون ضمن صفقات الأهلي الجديدة، مسيرته الكروية في فرق الناشئين لنادي ألبورج الدنماركي وتبلغ قيمته السوقية حالياً مليون ونصف المليون يورو.

خلال الموسم الحالي، لعب وسام مع ناديه السويدي، 16 مباراة ، أحرز 10 أهداف وصنع هدف واحد فقط.

المهاجم الفلسطيني يملك الجنسية الدنماركية، وشارك في صفوف منتخابات الدنمارك بالمراحل السنية عمر 17 و18 و19 و20 عاما.