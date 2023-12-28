انت الأن تتابع خبر آرسنال في مواجهة وست هام يونايتد اليوم من أجل استعادة قمة بريميرليج من ليفربول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، فريق آرسنال مع مضيفه وست هام يونايتد على أرضية ملعب “الإمارات” في مدينة لندون، في ديربي لندني بالجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال يأتي في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي ، برصيد 40 نقطة جمعهم من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 وخسارة لقاءين مع تسجيل 36 هدف واستقبال 16، وتعادل الفريق في آخر مبارياته مع ليفربول بهدف لهدف.

بينما فريق وست هام يونايتد، يقبع في المركز السابع ورصيده 30 نقطة من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 6 وحقق الفريق الفوز في أخر مبارياته على حساب مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، لاعبي المطارق سجلوا 31 هدف واستقبلت شباكهم 30 هدف.

فريق آرسنال بقيادة مدربه الإسباني مايكل ارتيتا، سيسعى اليوم للفوز على وست هام يونايتد واستعداة قمة الدوري الإنجليزي، التي يتواجد عليها فريق ليفربول برصيد 42 نقطة.

موعد مباراة آرسنال ضد وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المباراة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة والرابع مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشر بعد منتصف الليل والربع بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ضد وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المباراة منقولة عبر قناة beIN sports 1 بتعليق حسن العيدروس.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد اليوم

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بنجامين وايت – ويليام ساليبا – جابريل ماجلياس – اولسكاند زينشينكو

الوسط: مارتين اوديجارد – ديكلان رايس – ليوناردو تروسارد

الهجوم: بايوكو ساكا – جابريل جيسيوس – جابريل مارتينلي

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع اليوم

حراسة المرمى: لوكاس فابينسكي

الدفاع : فالديمير كوفال – كورت زوما – نايف أكرد – إيمرسون بالميري

الوسط المدافع: إيدسون الفاريز – جايمس بروز

الوسط المهاجم: محمد قدوس – توماس سوسيك – لوكاس باكيتا

الهجوم: جارود باوين