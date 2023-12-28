نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو في القائمة النهائية لمنتخب جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن قائمة لاعبيه التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا، ووقع الاختيار على 23 لاعبا فقط، بالرغم من أنه متاح ضم 27 لاعبا للقائمة النهائية.

قائمة منتخب جنوب إفريقيا لكأس الأمم الإفريقية

وشهدت القائمة تواجد بيرسي تاو مهاجم الأهلي وأفضل لاعب داخل إفريقيا 2023، كما شهدت غياب فخري لاكاي لاعب بيراميدز.

وجاءت قائمة جنوب إفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز - ريكاردو جوس - فيلي موثوا.

خط الدفاع: سيدين موبي - جرانت كيكانا - أوبيري موديبا - سياندا زولو - ترينس ماشيجو - خوليسو موداو - نكوسيناثي سيبسي - موثيوبي مافالا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - تابمانج موناري - ثابيلو ماكيسو - سفيفيلو سيتولي - جايدن آدامز - ثابيلو مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - زاكيلي ليباسا - أسوين أبوليس - ميهلالي مايامبيلا - إيفيدنيس ماكجوبا.

وويدخل منتخب جنوب إفريقيا في البطولة وهو في المجموعة الخامسة، برفقة تونس ومالي وناميبيا.

