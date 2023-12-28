نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. الزمالك يدرس بيع أحمد فتوح رغم التجديد معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الإعلامي عبدالناصر زيدان، مسؤولي نادي الزمالك بعرض أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول، للبيع بعد تجديد التعاقد معه.

وأعلن نادي الزمالك، في الأيام الماضية، عن تجديد التعاقد مع أحمد فتوح، لمدة 3 سنوات مقبلة.

الزمالك يدرس بيع أحمد فتوح رغم التجديد معه

وقال زيدان خلال تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" المذاع على "قناة الشمس"، كل التحية لإدارة الزمالك على التجديد لـ أحمد فتوح، ولكن لازم يتم عرضه للبيع فورًا ويستفيد من وراء بيعه.

ووجه الإعلامي رسالة قائلًا: «لو بتحط مبادئ لقرارات إنت خدتها لازم تمشي عليها، لذلك لا بد من عرض فتوح للبيع ليستفيد النادي ماديًا من وراء بيعه».

وأضاف: «الزمالك عرض فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، هو عشان اللاعب جدد عقده تنازل مجلس إدارة الزمالك عن قراره».

وأتم: «أنا من وجهة نظري الشخصية، أحمد فتوح لازم يستمر في الزمالك، فهو من أفضل اللاعبين في مصر في مركزه، وليس له بديل في الزمالك».

