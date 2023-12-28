عجائب وطرائف الكرة المصرية.. أحمد ريان يُهدر أغرب فرصة في لقاء السوبر (بالفيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أهدر مهاجم منتخب مصر الأولمبي السابق، أحمد ياسر ريان، أغرب فرصة ضائعة في تاريخ الكرة المصرية، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

أحمد ريان يُهدر أغرب فرصة في لقاء السوبر

وجاءت هذه اللقطة خلال الشوط الثاني من مواجهة لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري "الموسع" التي استضافتها مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ونجح أحمد ياسر ريان في استخلاص الكرة من أمام حارس بيراميدز وينفرد بالمرمى دون أي تغطية من مدافعي بيراميدز، وضاعت الفرصة بغرابة شديدة، واندهش الجميع بهذه التسديدة الصعبة في الزاوية القريبة بدلًا من وضعها في منتصف المرمى مباشرة، ليتصدى للكرة القائم الأيمن وسط مفاجأة كبيرة من الجميع.

وجدير بالذكر أن بيراميدز حقق الفوز مساء اليوم الخميس، بالمركز الثالث في كأس السوبر المصري، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.