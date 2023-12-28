انت الأن تتابع خبر الأهلي في مواجهة طموح مودرن فيوتشر بنهائي السوبر المصري من أجل اللقب الأول هذا الموسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستضيف ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية، مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، بين فريقي الأهلي ومودرن فيوتشر.

الأهلي وصل لنهائي السوبر المصري بعد الفوز بهدف دون رد على حساب فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور نصف النهائي، بينما فريق مودرن فيوتشر يتواجد في نهائي السوبر للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز الماراثوني بركلات الترجيح بنتيجة 14-13 على حساب بيراميدز.

ويسعى المارد الأحمر لتعزيز رقمه القياسي في بطولة السوبر المصري، حيث فاز الفريق من قبل بـ13 لقب ويسعى لتحقيق اللقب الرابع عشر في مسيرته.

كما يأمل المدرب مارسيل كولر في تحقيق أول القابه هذا الموسم مع الأهلي، بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائر يوكذلك الخروج من الدور نصف النهائي لبطولتي الدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية.

بينما فريق مودرن فيوتشر يأمل في تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك تحقيق البطولة الثانية في تاريخه بعد الفوز بكأس الرابطة المصرية من قبل.

موعد مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي ومودرن فيوتشر

المباراة ستقام اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن فيوتشر

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1 وكذلك قناة أبو ظبي الرياضية.

طاقم تحكيم نهائي السوبر المصري

مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري، من تحكيم الحكم محمد عادل كحم ساحة، ويعاونه المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، الحكم الرابع محمد معروف والمساعد الاحتياطي أحمد توفيق طلب.