انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري .. إليكم القنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي الأهلي مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، 15 جمادي الآخر 1445 هجريا مباراة هامة أمام مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر في نسختها الجديد 2023-2024 على أرضية ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق سيراميكا كيلوباترا بنتيجة هدف نظيف سجله إمام عاشور في الوقت البدل الضائع من المباراة، بينما تأهل فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة التي شهدت 34 ضربة جزاء

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

تنطلق مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية الثامنة مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

وأعلنت مجموعة قنوات أون تيتم سبورت ستقوم بنقل أحداث مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري وبالتحديد قناة أون تايم سبورت 1، حيث يقوم أيمن الكاشف بالتعليق على مجاريتها.