نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة طارق حامد.. ضمك يهزم بهدف نظيف من الرياض في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول بكرة القدم بنادي ضمك أمام نظيره فريق الرياض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير فيصل بن فهد في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة ضمك والرياض برتم هادئ نسبيا وكان الفريقان قريبون من التسجيل وتعددت محاولاتهم لتسجيل الهدف الأول ولكنهم لم ينجحوا في ذلك وانتهى الشوط 0/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وكان الرياض قريب من تسجيل الهدف الأول وبالفعل سجله اندريه جراي في الدقيقة 51 وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب ضمك والرياض

ويحتل الرياض المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعد تحقيق 5 فوز و4 تعادلات وخسر 10 نقاط بينما يأتي نظيره ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة حيث فاز خلال 8 مباريات وتعادل بستة وهزم بخمسة.