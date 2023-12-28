أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للترسانة وكيما أسوان وديروط والأقصر بالقسم الثاني

تنطلق يوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة الاخيره بمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني.

المجموعه الاولى

1- كيما اسوان مع الالومنيوم

على ستاد اسوان يقام لقاء قمة بين فريق كيما اسوان وصيف المجموعة بقيادة عيد مرازيق برصيد 15 نقطة مع فريق

الالومنيوم صاحب المركز الرابع بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 14 نقطة.

2- ديروط مع طهطا

يشهد ستاد بنى سويف لقاء صعب بين فريق ديروط متصدر المجموعة بقيادة علاء ابراهيم برصيد 15 نقطة مع فريق طهطا صاحب المركز السادس بقيادة محمد صديق برصيد 9 نقاط.

3- الاقصر مع شبان قنا

على ملعب نادي الاقصر يلتقي فريق الاقصر صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عويس برصيد 11 نقطة مع فريق شبان قنا صاحب المركز السابع بقيادة عبد الناصر عباس برصيد 9 نقاط.

4- قوص مع ملوى

على ملعب نادي قوص يلعب فريق

قوص متذيل المجموعة بقياده بكر محمد دون نقاط مع فريق ملوى صاحب المركز الثامن بقيادة محمود فرغلي برصيد نقطتين.

ويحصل فريق اسمنت اسيوط على راحة هذا الاسبوع.

المجموعة الثانية

1- الترسانة مع نجوم مصر

يستضيف ستاد الترسانة لقاء قمة المجموعة بين فريق الترسانة متصدر المجموعة بقيادة حسين شكرى برصيد 17 نقطة مع فريق

نجوم مصر وصيف المجموعة بقيادة عصام عيد برصيد 14 نقطة.

2- بنى مزار مع شباب طامية

على ملعب شباب مطاى يحل فريق شباب طاميه صاحب المركز الرابع بقيادة رمضان رجب برصيد 11 نقطة ضيفًا على فريق بنى مزار صاحب المركز السابع بقيادة احمد عبد البديع برصيد 5 نقاط.

3- الواسطى مع شباب مغاغه

على ملعب نادي الواسطى يستدرج فريق الواسطى صاحب المركز السادس بقيادة محمود سعد برصيد 5 نقاط مع فريق شباب مغاغه صاحب المركز الثامن بقيادة

عبد الله نشات بنفس الرصيد.

وتختتم الجوله يوم السبت بلقاء تليفونات بني سويف مع المنيا

على ملعب نادي الترسانة ولقاء صعب بين فريق تليفونات بني سويف متذيل المجموعة بقياده فؤاد سلامه برصيد 4 نقاط مع فريق المنيا صاحب المركز الخامس بقيادة بركات ابراهيم برصيد 10 نقاط.

ويحصل فريق الفيوم على راحة هذا الاسبوع

ترتيب المجموعة الاولى

1- ديروط 15 نقطة

2- كيما اسوان 15 نقطة

3- اسمنت اسيوط 14 نقطة

4- الالومنيوم 14 نقطة

5- الاقصر 11 نقاط

6- طهطا 9 نقاط

7- شبان قنا 9 نقاط

8- ملوى نقطتين

9- قوص دون نقاط

المجموعة الثانية

1- الترسانة 17 نقطة

2- نجوم مصر 14 نقطة

3- الفيوم 12 نقطة

4- شباب طامية 11 نقطة

5- المنيا 10 نقاط

6- الواسطى 5 نقاط

7- بنى مزار 5 نقاط

8- شباب مغاغة 5 نقاط

9- تليفونات بني سويف 5 نقاط